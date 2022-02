Analytikere og embetsfolk: Invasjonen viser hvor isolert Putin er

– Snakk tydelig! Sergej! Ja eller nei, spurte Putin mens han utålmodig trommet på bordet med hendene.

Narysjkin så ut til å samle seg, før han glippet og sa at de to regionene bør bli del av Russland.

– Vi snakker ikke om det eller diskuterer det, lo Putin hånlig.

– Vi snakker om å anerkjenne uavhengigheten eller ikke!

En annen skurrende detalj som enkelte har merket seg, er at klokkene til forsvarsminister Sergej Shpogu og utenriksminister Sergej Lavrov viste en annen tid enn det klokka skulle være under det angivelig direktesendte opptrinnet.

Ideologi over pragmatisme?

Den franske forfatteren Michel Eltchaninoff, som har skrevet boka «Inside the Mind of Vladimir Putin» sier at mens Putin har gitt uttrykk for ideer som dem i talen og i det koreograferte møtet tidligere, har det vært en urovekkende endring i hvordan han legger dem fram.

– Denne noe sadistiske, ydmykende iscenesettelsen hadde en utrolig effekt, sier Eltchaninoff.

Ifølge ham er Putin bestemt på å «vise at det er han alene som bestemmer», og at det hele nesten kan ses som en referanse til hvordan makt ble representert i Sovjetunionen under Josef Stalin.

Ifølge Eltchaninoff bryter Putin med virkeligheten for å være tro mot sin egen ideologi.

– Vi har alltid sagt at han er en pragmatisk leder, og en god taktiker. Vil han ofre pragmatismen for ideologien sin? Det er mulig. Han ser i det minste ut til å være klar til å gå til krig, sier han.

Russiske Tatjana Stanovaja, som grunnla det politiske analysesenteret R. Politik og er stipendiat ved den Moskva-baserte tankesmia Carnegie Moscow Center, spår mørke tider i vente.

– I dag er dagen Vladimir Putin gikk over til den mørke siden av historien, skrev hun på Telegram etter talen.

– Dette er begynnelsen på slutten av hans regime, som nå kun kan stole på bajonettene, het det videre.

