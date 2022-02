– Dette er total krig, sier Le Drian, som frykter for president Volodymyr Zelenskyjs sikkerhet.

Frankrike er også bekymret over en mulig russisk militæroffensiv mot Moldova og Georgia, sier han.

Forsvarsminister Florence Parly bekrefter at Frankrike har gitt militærhjelp til Ukraina.

– Vi har levert militært utstyr til Ukraina, sier hun til den franske kringkasteren RTL.

Nærmer seg Maidan

Det er hørt skyting nær regjeringskvartalet i den ukrainske hovedstaden, melder nyhetsbyrået AP.

Tidligere fredag formiddag ble det meldt at russiske styrker hadde rykket inn i de to forstedene Minsk Massif og Obolon, under 10 kilometer fra Maidan-plassen i sentrum.

Videoer i sosiale medier viste umerkede stridsvogner som ruller gjennom boligområder og langs gater, og det ukrainske forsvarsdepartementet oppfordret innbyggere i området til å ta opp kampen mot invasjonsstyrken.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter overfor BBC at russiske styrker nå er inne i Kyiv.

Videoer fra Obolon-området viser også et ødelagt militærkjøretøy og to drepte soldater iført ukrainske uniformer.

– Russisk narrespill

Storbritannias forsvarsminister sier Putin har vært innstilt på å invadere Ukraina i over et år. Han kaller diplomatiet før invasjonen et russisk narrespill.

– Putin har vært innstilt på dette i mange, mange måneder. Minst et år, sier forsvarsminister Ben Wallace til Sky News.

Han svarte på spørsmål om Vesten hadde mislyktes i sine forsøk på å avverge invasjonen av Ukraina. Wallace mener Putin ikke var mulig å overtale.

Samtidig sier han at mer enn 450 russiske soldater har mistet livet i kampene.

Storbritannia tror fortsatt Russland har til hensikt å invadere hele Ukraina, men Wallace sier ukrainerne har ytt større motstand enn russerne ventet.

Russland har også mislyktes i å ta en viktig flyplass, sier Wallace.

(NTB)