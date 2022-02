Kina tar avstand fra Putin

Kina har stått på Russlands side i lengre tid og ønsket blant annet at verden ikke skulle innlede sanksjoner mot Vladimir Putin, men nå har situasjonen tatt en uventet vending.

Kina sier nå at det distanserer seg fra Russlands handlinger, ettersom situasjonen og Vladimir Putins intensjoner har blitt klarere.

Kinas utenriksminister Wang Yi sa fredag at det er «absolutt avgjørende for alle sider å forhindre at konflikten kommer ut av kontroll».

– Kina har fulgt utviklingen av Ukraina-krisen og den nåværende situasjonen er noe Kina ikke ønsker å se, sa Wang til diplomater fra Storbritannia, Frankrike og EU, ifølge en rapport det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua siterer.



– Folkets sikkerhet og eiendommer bør beskyttes, og særlig bør store humanitære kriser forhindres.

Innlede samtaler

Uttalelsene kommer kort tid etter president Xi Jinping kommenterte krisen for første gang, og oppfordret Putin til å løse krisen gjennom samtaler med Ukraina.

Putin har senere sagt han er klar for å innlede samtaler med ukrainske ledere, men det er usikkert når samtalene vil finne sted.

Kina har stått på Russlands side i opptakten til invasjonen, men nå har det altså snudd. Under OL var Putin på besøk hos Xi og i en lengre uttalelse kom det frem at det ikke var noen grenser for deres vennskap.

Tidligere har også kinesiske talspersoner lagt skylden på USA for deres ordvalg i tiden før invasjonen.

Fredag sa Wang at Kina anerkjenner Ukrainas suverenitet og integritet.