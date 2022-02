Det kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag.

EU har jobbet på spreng for å få de nye sanksjonene på plass før børsene åpner mandag, og EU-kommisjonens forslag vil nå bli lagt frem for medlemslandenes utenriksministre for godkjenning i løpet av kvelden.

I tillegg varsler EU våpenhjelp til Ukraina.

– For første gang noensinne vil EU finansiere kjøp og leveranse av våpen og annet utstyr til et land som er under angrep. Dette er et vannskille, fastslår von der Leyen.

– Samtidig styrker vi igjen våre sanksjoner mot Kreml og Hviterussland.

Stenger luftrommet

I løpet av helgen har land etter land i EU varslet at luftrommet stenges for russiske fly.

Nå løftes tiltaket til EU-nivå, slik at hele EUs luftrom blir stengt.

– Vårt luftrom blir stengt for alle russiske fly. Det inkluderer privatflyene til russiske oligarker, sa von der Leyen.

– Vi foreslår et forbud mot alle russiskeide, russiskregistrerte og russiskkontrollerte fly. Disse flyene vil ikke lenger være i stand til å lande i, lette fra eller fly over EUs territorium, sa hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekreftet tidligere søndag overfor NTB at Norge vil slutte seg til flyforbudet.

Medieforbud

I tillegg tar EU grep for å forby det von der Leyen kaller Kremls mediemaskineri.

Statseide medier som Russia Today og Sputnik, så vel som deres datterselskaper, vil ifølge kommisjonspresidenten ikke lenger kunne «spre sine løgner» i EU.