Sverige og Danmark sender våpen til Ukraina

Den svenske regjeringen har vedtatt et forslag om å sende militært utstyr, blant annet 5.000 panserskudd, melder statsminister Magdalena Andersson.

Ukraina hadde i forkant av beslutningen sendt en «ønskeliste» til Sverige med utstyr de ønsket seg, blant annet panservern- og luftvernvåpen.

– Mitt første og siste spørsmål som statsminister er hva som best tjener sikkerheten til Sverige og det svenske folket. Min konklusjon er at vår sikkerhet er best tjent med at vi nå støtter Ukrainas evne til å forsvare seg mot Russland, sa Andersson på en pressekonferanse søndag kveld.

– Sverige vil derfor gå frem mot omfattende støtte til Ukrainas væpnede styrker.

Må godkjennes

Støtten består av 135.000 feltrasjoner, 5.000 hjelmer, 5.000 kroppsskjold og 5.000 panserskudd.

Eksport av ammunisjon fra Sverige må godkjennes av den svenske inspeksjonen for strategiske produkter ( ISP ).

Ifølge ISPs retningslinjer skal det ikke gis tillatelse til eksport av ammunisjon til kamp dersom det gjelder en stat i væpnet konflikt. Men våpenloven sier også at dersom saken er av prinsipiell betydning eller på annen måte er «av særlig betydning», kan det overlates til regjeringen.

Panservernvåpen

Danmark har besluttet å sende 2.700 panservernvåpen til Ukraina.

– Vi er parate til å levere våpen. Vi har besluttet å donere opptil 2.700 panservernvåpen til Ukraina. Det er våpen de kan bruke til selvforsvar mot pansrede kjøretøy, sa statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse søndag kveld.

Fra før har Danmark levert skuddsikre vester og førstehjelpspakker. De ble sendt mot Ukraina lørdag.

Folketinget samarbeidet

Statsministeren takket også den danske nasjonalforsamlingen Folketinget for samarbeidet med å komme frem til beslutningen og legge til rette for forsendelsen.

Danmark skal også sende om lag 300 Stinger-raketter som ikke er i bruk til produksjonslandet USA, slik at de kan settes i stand og sendes til Ukraina. Stinger-raketter er bakke-til-luft-missiler.

(NTB)