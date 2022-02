Økonomiske sanksjoner allerede merkbare i Russland

Mens offisielle noteringer for den russiske rubelen var uendret på omtrent 84 rubler i forhold til dollaren, ga en russisk nettbank, Tinkoff, en uoffisiell valutakurs på 152 rubler i løpet av helgen.

Videoer fra Russland viser lange køer med russere som prøver å ta ut kontanter fra minibanker, mens den russiske sentralbanken kom med en oppfordring om å beholde roen, i et forsøk på å unngå at folk tømmer kontoene sine. Hverken Visa eller MasterCard blir nå akseptert for dem som har internasjonale bankkontoer.

– Banker og kredittkortselskaper som har å gjøre med Russland stenger ned gitt det raske tempoet og den økende effekten av sanksjonene, sier Amanda DeBusk, en partner i det amerikanske multinasjonale advokatfirmaet Dechert LLP.

Russland kan måtte stenge bankfilialer midlertidig eller erklære en nasjonal fridag for å beskytte sitt økonomiske system, sa analytikere.

Ifølge Russlands sentralbank tok russerne bare torsdag ut 111 milliarder rubler eller nær 14 milliarder kroner i kontanter.

– Hvis det oppstår en fullskala bankpanikk, er det en drivkraft for en krise i seg selv. Et rush inn i dollar fra den russiske befolkningen vil bevege dette inn i et helt nytt område av finansiell krigføring, sier Adam Tooze, professor i historie ved Columbia University og direktør for European Institute.

