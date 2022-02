Equinor starter prosessen for å gå ut av prosjektene i Russland

Styret i Equinor har besluttet å stanse nye investeringer i Russland, og å starte prosessen med å gå ut av de eksisterende «Joint Ventures» i Russland, skriver selskapet i en melding søndag kveld.

– Vi er dypt urolig over invasjonen av Ukraina. Den representerer et forferdelig tilbakeslag for verden, og våre tanker går til alle dem som lider som følge av det militære angrepet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor i meldingen.

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk en samarbeidsavtale med Rosneft i 2012.

– Situasjonen er svært vanskelig, og vår posisjon er uholdbar. Vi vil nå stanse nye investeringer i vår Russiske virksomhet, og vi starter planleggingen for å tre ut av våre «Joint Ventures» på en måte som er i tråd med våre verdier, skriver Opedal i meldingen.

Bidrar humanitært

Ifølge meldingen vil Equinor tidlig denne uken også presentere planer for å bidra med midler til de humanitære operasjonene i regionen.

– Vi har medarbeidere fra både Ukraina og Russland, og vi er stolte over hvordan våre kolleger av ulik bakgrunn og nasjonalitet samarbeider - med gjensidig respekt, som ett team i Equinor, sier Opedal i meldingen.

Ved utløpet av 2021 hadde Equinor bokførte anleggsmidler til en verdi av USD 1,2 milliarder i Russland. Selskapet skriver at det forventer at beslutningen om å starte uttreden av «Joint Ventures» i Russland vil påvirke den bokførte verdien av selskapets Russiske aktiva og føre til nedskrivninger.