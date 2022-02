– Møte mellom Moskva og Kyiv mandag morgen

Den amerikanske kilden har ifølge Associated Press direkte kjennskap til vurderingene som amerikansk etterretning har innhentet og sier en beslutning om å gå inn i Ukraina vil avhenge av utfallet av samtaler som er varslet mellom Russland og Ukraina.

Biden skal snakke med allierte

USAs president Joe Biden skal mandag snakke med allierte og partnere for å diskutere utviklingen i Russlands angrep mot Ukraina.

Hensikten er å koordinere de alliertes felles svar, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Biden-administrasjonen oppgir ikke opplysninger om hvem som skal delta i samtalen, men den finner sted samme dag som FNs hovedforsamling skal holde et sjeldent hastemøte om Russlands invasjon av Ukraina. Samme dag skal FNs sikkerhetsråd også ha et hastemøte om krigen.

Eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

Eksplosjoner kunne høres i Ukrainas hovedstad Kyiv og i landets nest største by Kharkiv tidlig mandag morgen, ifølge landets myndigheter.

I hovedstaden var det timene i forveien en stille natt, heter det i en kort uttalelse fra ukrainsk sikkerhets- og etterretningstjeneste, ifølge The Guardian.

– Eksplosjoner er blitt hørt igjen i Kyiv og Kharkiv. Før det var det rolig i den ukrainske hovedstaden i flere timer, står det i uttalelsen som er publisert i Telegram-appen tidlig mandag morgen, ifølge avisen.

Avisen Kyiv Independent skrev på Twitter tidlig mandag morgen at flyalarmen gikk i Tsjernihiv og at innbyggerne ble oppfordret til å oppsøke nærmeste tilfluktsrom. Tsjernihiv ligger nord for Kyiv, nærmere grensene til Hviterussland og Russland.

Søndag kveld sendte det ukrainske presidentkontorets øverste rådgiver Oleksiy Arestovytsj ut en uttalelse der det het at russiske troppebevegelser angivelig hadde stanset opp nordvest for Kyiv, der de var på vei i retning hovedstaden.

Han sa også at tre raketter var blitt skutt mot Kyiv. Opplysningene er ikke blitt verifisert fra uavhengig hold.

Brasil vil ikke fordømme

Brasils president Jair Bolsonaro sier at Sør-Amerikas største land skal forholde seg nøytralt til Russlands invasjon i Ukraina.

Bolsonaro, som besøkte Moskva 16. februar der han møtte president Vladimir Putin idet russiske ledere la siste hånd på planene om å invadere Ukraina, sa søndag at han hadde gitt Putin beskjed om at Brasil skal forholde seg nøytralt til konflikten. Det betyr «i favør av fred», uttalte Bolsonaro søndag.

– Vi kommer ikke til å velge noen side. Vi skal fortsette å være nøytral og hjelpe så mye som mulig i jakten på en løsning, sa presidenten til journalister i Brasilia.

Brasilianerne ønsker fred, men vi kan ikke ta med oss krigens konsekvenser hit, la han til, og minnet om at Brasil er stor importør av russisk kunstgjødsel.

Bolsonaro har i stor grad unngått å kritisere Russlands handlinger mot Ukraina, selv etter at Putins invasjon er blitt bredt fordømt av Vesten. Torsdag skjelte han ut sin visepresident Hamilton Mourao for å ha sagt at Brasil ikke er enig i Russlands invasjon av Ukraina.