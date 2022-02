NATO intensiverer jakten på ny sjef

Ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank gjør at diplomater nå venter en mer aktiv diskusjon i NATO om hvem som skal overta som generalsekretær til høsten.

Det får NTB opplyst fra informert hold i alliansen.

NTB vet at det ved NATOs hovedkvarter i Brussel har vært et ønske om å vente så lenge som mulig med diskusjonen.

Men de allierte har heller ikke uendelig med tid. Stoltenbergs periode utløper 30. september, og NATO tar derfor sikte på å få en ny generalsekretær på plass innen toppmøtet i Madrid i slutten av juni – det vil si om bare fire måneder.

Dermed haster det med å finne en god kandidat. Per i dag har ingen klar favoritt dukket opp.

Uorganisert prosess

Selve prosessen med å finne en ny generalsekretær beskrives som uorganisert og til dels kaotisk.

Kilder fra flere land understreker samtidig at sonderingene er på et veldig tidlig stadium.

Tradisjonelt har diskusjonen gått direkte mellom presidentene og statsministrene i de største medlemslandene. De formelle prosedyrene beskrives som mindre viktige, selv om det er NATOs råd som formelt utnevner den nye sjefen.

Det kan også bli krevende å oppnå enighet mellom de allierte. Da Stoltenbergs forgjenger Anders Fogh Rasmussen ble utnevnt i 2009, fortsatte forhandlingene helt inn i toppmøtet i Strasbourg/Kehl fordi danskens rolle i karikaturstriden gjorde det vanskelig for Tyrkia å godta ham.

Stoltenberg overtok deretter som generalsekretær i 2014.

I etterkant er Stoltenbergs periode blitt forlenget to ganger. Når han går av, vil det være som den lengstsittende generalsekretæren siden Joseph Luns, som satt i tolv år fra 1971 til 1984.

Enda en forlengelse?

Et annet spørsmål er om Stoltenbergs periode kan bli forlenget enda en gang.

I alliansen er det delte meninger om hvor realistisk dette er etter utnevnelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef i Norge. Flere avviser det som usannsynlig og viser til at Stoltenberg bør tas på sitt ord når han selv sier at han vil hjem. Andre mener Stoltenberg tvert imot er under et relativt tungt press for å fortsette, ikke minst på grunn av behovet for en stø hånd på rattet i den situasjonen som har oppstått nå.

Etter det NTB kjenner til, har flere allierte tatt opp spørsmålet direkte med Stoltenberg for å forsøke å overtale ham til å bli værende. Dette skal ha skjedd også etter at han ble ansatt som ny sjef for Norges Bank.

Sittende sentralbanksjef Øystein Olsen går av allerede tirsdag, men Stoltenberg vil vente til desember før han tiltrer.