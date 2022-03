Kina signaliserer ifølge Financial Times at de er åpne for å «spille en rolle» i å finne en våpenhvile.

Det er de sterkeste uttalelsene som har kommet fra Kina siden konflikten brøt ut i forrige uke.

Bejings ledere sier de er «ekstremt bekymret for skade på sivilie», ifølge en kommentar fra offisielt hold etter at Kinas utenriksminister Wang Yi pratet med sin motpart i den ukrainske regjeringen, Dmytro Kulaba.

«Ukraina er villig til å forsterke sine samtaler med Kina, og ser frem til at Kina vil spille en rolle i å finne en våpenhvile», heter det i en uttalelse fra kinesiske myndigheter tirsdag.