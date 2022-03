Politiske analytikere og eksperter setter spørsmålstegn ved Vladimir Putins rasjonalitet etter Ukraina-invasjonen og retorikken han har brukt i forbindelse med inntoget.

I talen sin i forbindelse med invasjonen brukte han flere referanser til blant annet andre verdenskrig, nazismen, kollapsen av Sovjetunionen og at han anser NATO som truende for russiske interesser.

Ekspertene mener Putin forsøker å skape falske narrativer for å overbevise det russiske folk om at invasjonen er berettiget og at beskyldningene av ukrainske myndigheter ikke holder vann. Til syvende og sist viser det at Putin er irrasjonell og viser dårlig dømmekraft, ifølge ekspertene.



– Noen er også i faresone, sier senior porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen.

Selvmotsigende utsagn

Putins besettelse for Ukraina er ikke noe nytt. Han har i lengre tid fremhevet samholdet mellom russere og ukrainere, samtidig som han har gremmet seg over Ukrainas vestlige styresett under president Volodymyr Zelenskyy.

Putins selvmotsigende fremtoning har også gjentatt seg ved at han sendte inn russiske tropper på «fredsbevarende oppdrag». Ekspertene omtaler også at karakteriseringen av lederne som «nynazister og rusavhengige» som desinformasjon og manipulerende.

– Ukraina er ikke ledet av nazister, men er et blomstrende demokrati – i motsetning til Russland, sier Timothy Ash, strateg for utviklingsmarkeder i BlueBay Asset Management.

Timothy Ash, strateg for utviklingsmarkeder i BlueBay Asset Management BlueBay Asset Management

Så sent som 21. februar stilte Putin i et TV-intervju og omtalte Ukraina som «en umistelig del av vår historie, kultur og spirituelle rom».

– Dette er våre comrades, noen av våre kjæreste. Ikke bare kollegaer, venner og mennesker som en gang tjente sammen, men også slektninger, bundet i blod og familiebånd, sa Putin den gang.



Så sendte han soldater og bomberegn inn over landet.

– Jeg har kontakter fra høyre fløy som har tekstet meg og sagt de er sjokkerte over at han gikk for Ukraina. Disse personene støttet opprinnelig anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk som russiske områder, og hadde i tillegg trodd på propagandaen om at ukrainerne bedrev etnisk rensing av russere i Ukraina – hvilket jo er komplett tull, sier Max Hess, politisk risikoanalytiker i AKE International, til CNBC.

– Inkomptetent

Veteranstrateg David Roche påpeker også at Putin er omgitt av rådgivere som ikke tør å si ham i mot.

– Putin er en autokratisk leder og er i stadig større grad isolert. Han tror sin egen propaganda, sier Roche.

Roche sier at Putin ikke får noen reell tilbakemelding som gjør at han kan forbedre seg. Det er den perfekte oppskriften for store feil – både militære, politiske og sosioøkonomiske – og Putin gjør dem alle, mener strategen.

– Jeg tror at dette er starten på slutten for Putin. Han har vist at han er hallusinerende og inkompetent.