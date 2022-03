Russiske fly har krenket svensk luftrom

I alt fire fly kom inn i svensk luftrom, opplyser det svenske forsvaret på sine hjemmesider.

Det svenske flyvåpenet sendte ut jagerfly for å avskjære de russiske jagerflyene, som skal ha vært av typen SU 27 og SU 24.

– Dette viser at beredskapen vår er god. Vi var på plass for å sikre den territorielle integriteten og Sveriges grenser. vi har full kontroll over situasjonen, sier sjef for flyvåpenet, Carl-Johan Edström.

Krenkingen av luftrommet var kortvarig og skjedde over havområdene øst for Gotland.

– Med tanke på den nåværende situasjonen ser vi svært alvorlig på hendelsen. Det er en uprofesjonell og uansvarlig handlemåte fra russisk side, sier Edström.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist kaller hendelsen svært alvorlig.

– Den russiske krenkelsen av svensk luftrom er selvsagt helt uakseptabel. Det kommer til å bli en tydelig diplomatisk markering fra svensk side, sier han.

Forsvaret i Norge opplyser via sin pressetjeneste til Dagbladet at ingen russiske fly er observert i norsk luftrom.

Pressetalsperson Preben Aursand ved Forsvarets operative hovedkvarter sier de har dialog med svenske myndigheter.

– I dette henseende er det ikke snakk om noen krenkelse av norsk flyområde. Vi følger godt med på våre egne områder, og det gjør tydeligvis også svenskene, sier han.

(NTB)