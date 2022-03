Zelenskyj: Baltikum er neste på Russlands liste dersom Ukraina faller

– Dersom vi ikke eksisterer mer vil, Gud forby, Latvia, Litauen og Estland være neste på listen. Tro meg, sa den ukrainske presidenten på en pressekonferanse torsdag.

Russiske og ukrainske forhandlere innledet torsdag en ny runde med samtaler i Hviterussland. Russland krever blant annet at Ukraina anerkjenner Krim-halvøyen som en del av Russland, i tillegg til at to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina blir anerkjent av Ukraina.

Torsdag gjentok Zelenskyj ønsket om å snakke med sin russiske motpart, Vladimir Putin. Zelenskyj mener et slikt møte er «den eneste muligheten til å stanse krigen», og torsdag henvendte han seg på nytt direkte til Putin:

– Sitt ned med meg for å forhandle, ikke bare på 30 meters avstand, sa Zelenskyj, som tilsynelatende refererte til bildene av Putin og flere vestlige ledere som har vært avbildet sittende på hver sin side av et langt bord.

– Jeg biter ikke. Hva er du redd for? Alle ord er viktigere enn skudd, sa Zelenskyj.

(NTB)