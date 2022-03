Putin: Krigen går etter planen

Putin hyllet russiske soldater som helter og kunngjorde en medalje til en fallen soldat som presidenten hevdet hadde sprengt seg selv for å unngå å bli tatt til fange, skriver Sky News.

Putin sa at ukrainere og russere var ett folk, men at ukrainerne var blitt «truet og hjernevasket».

Flere observatører har uttalt at Russland ser ut til å ha tatt store tap i Ukraina. Russland har innrømmet at nærmere 500 egne soldater har blitt drept i løpet av invasjonens første uke. Ukraina hevder på sin side å ha drept 9.000 russiske soldater.

I skarp kontrast til meldingene fra ukrainske myndigheter om at russiske styrker beskyter befolkede områder i byer de har beleiret, hevdet Putin at Russland hadde laget humanitære korridorer slik at sivile kan flykte.

Krigen «går etter planen», sa den russiske presidenten.

(NTB)