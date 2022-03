Samlet inn 50.000 kroner – kjørte til Ukraina med klær, tepper og barneleker

Tidligere marinejeger i det britiske forsvaret Tom Littledyke har lastet opp en Ford Transit med klær, tepper og leker til ukrainske barn og flyktninger.

Han startet en pengeinnsamling og hentet 50.000 kroner i donasjoner – samt fylte hele varebilen – på bare 12 timer.

Han har kommet med et løfte om personlig å kjøre bilen ned til grensen mellom Polen og Ukraina – en distanse tilsvarende nesten hele Norge på langs – og levere nødhjelpen til familiene som trenger det.

– For ofte tenker vi at vi må gjøre noe stort, og hvis det ikke er stort, hva er da poenget? Det har ingenting å si hva vi gjør, så lenge vi gjør noe. Det er så mange som vil hjelpe at når alle bidrar blir det enormt, sier Littledyke til BBC.

Det skal være rundt 500.000 ukrainske flyktninger som har samlet seg på den ukrainskpolske grensen.

Etter varene har blitt levert planlegger Littledyke å bruke bussen for å transportere ukrainerne dit de behøver for å få et sted å oppholde seg.

31-åringen begynte reisen 28. februar og sier han ble inspirert etter han så bilder av familier som var skilt som følge av konflikten.