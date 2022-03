Kina øker forsvarsbudsjettet

Årets forsvarsbudsjett er på 2.050 milliarder kroner, en økning på 7,1 prosent fra i fjor, ble det opplyst da Folkekongressen lørdag åpnet sin årlige sesjon.

I 2021 økte det kinesiske forsvarsbudsjettet med 6,8 prosent fra året før.

Kina har verdens nest største forsvarsbudsjett, kun forbigått av USA. Det amerikanske forsvarsbudsjettet er over tre ganger så stort og i inneværende år på rundt 6.875 milliarder kroner.

En ny tid

Under lørdagens åpning understreket statsminister Li Keqiang at Kina helt og fullt «vil implementere president Xi Jinpings tanker om styrking av landets væpnede styrker og en militær strategi for en ny tid».

Li antydet ikke noen ny tilnærming til Taiwan, som myndighetene i Beijing gjentatte ganger har truet med å innta med våpenmakt.

– Kina vil trappe opp de fredelige relasjonene over Taiwanstredet, sa han.

– Vi motsetter oss bestemt separatistaktivitet som søker uavhengighet for Taiwan, samt utenlandsk innblanding, sa han videre.

Lavere vekst

I talen medga Li at den økonomiske veksten i Kina i år vil bli lavere enn på flere tiår.

Ifølge Li blir veksten trolig på «rundt 5,5 prosent», en kraftig nedgang fra i fjor da veksten ifølge myndighetene endte på 8,1 prosent.

Li viser i en fersk rapport til økte råvarepriser, men nevner ikke den primære årsaken til dette – Russlands invasjon av Ukraina. Selv 5,5, prosent kan bli vanskelig å nå, medgir han.

– Å oppnå dette målet vil kreve hard innsats, sa Li under en tale i Folkekongressen lørdag.

Det internasjonale pengefondet (IMF) spår en vekst på 4,3 prosent i Kina i år.

(NTB)