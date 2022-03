Huitfeldt om meldinger om våpenhvilebrudd: – Helt forferdelig

– Det er helt forferdelig. Vi må få en løsning for sivilbefolkningen – det er de som lider mest av denne meningsløse krigen, sier Huitfeldt til VG.

Lørdag formiddag holdt utenriksministeren en appell foran Stortinget på Amnestys markering til støtte for Ukraina.

Ukraina hadde ventet at mer enn 200.000 sivile kom til å forlate Mariupol under våpenhvilen ved hjelp av den humanitære korridoren som har blitt opprettet etter avtale med Russland.

Men lørdag formiddag kom det meldinger fra ukrainsk side om at russere ikke overholder våpenhvilen, og at angrepene har fortsatt. Lokale myndigheter har i en uttalelse varslet at evakueringen av lokalbefolkningen derfor har blitt utsatt.

(NTB)