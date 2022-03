Zelenskyj ber amerikanske senatorer om fly

Volodymyr Zelenskyj har kritisert Nato for ikke å ville opprette en flyforbudssone over landet for å hindre bombing av ukrainske byer.

– Steng luftrommet eller gi oss fly, er beskjeden fra Zelenskyj, sier den republikanske senatoren Ben Sasse, ifølge Bloomberg.

Østeuropeiske Nato-land har en rekke russiskproduserte fly tilgjengelig, typer som det ukrainske militæret er kjent med. De stammer fra Sovjet-tiden, men har i mange tilfeller vært i bruk fram til våre dager.

– Det er virkelig bruk for de flyene. Jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe regjeringen med å ordne frakt, sier Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer ifølge Sky News.

(NTB)