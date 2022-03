Nye samtaler mellom Ukraina og Russland mandag

Den ukrainske politikeren Davyd Arakhamija, som deltar i forhandlingene, opplyser på Facebook at de skal ha en tredje runde med samtaler med de russiske representantene mandag, skriver Reuters-journalist Phil Stewart på Twitter.

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at de ønsker en internasjonal mekler. Israel er blant landene som nevnes, etter at statsminister Naftali Bennet snakket med Zelenskyj onsdag før han reiste til Moskva for å møte Vladimir Putin lørdag.

(NTB)