Kina motsetter seg alt som «kaster bensin på bålet» i Ukraina

De to snakket sammen på telefon lørdag, melder det kinesiske utenriksdepartementet. Wang sa at det må forhandlinger til for å løse krisen, samt samtaler om å skape en balansert europeisk sikkerhetsmekanisme.

Kina mener at USA og Europa må ta i betraktning hvordan Natos ekspansjon østover påvirker Russlands sikkerhet negativt.

Blinken sa at verden følger med for å se hvilke land som «står opp for frihet og suverenitetsprinsipper». Videre sa han at verden handler unisont i motstand mot Russlands aggresjon, og med å forsikre at Moskva betaler en dyr pris, ifølge amerikansk UD.

Kina har, i motsetning til USA, EU og deres allierte, ikke ilagt Russland sanksjoner etter invasjonen av Ukraina forrige uke.

Beijing sier at suvereniteten og den territorielle integriteten til alle land bør respekteres, men at sanksjoner skaper nye problemer og forstyrrer arbeid mot politisk enighet.

(NTB)