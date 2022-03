USA og Polen forhandler om fly til Ukraina

Blinken møtte lørdag Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på grensen mellom Polen og Ukraina og fortsatte søndag til Moldova.

The Wall Street Journal meldte søndag om forhandlingene med Polen, som skal ha skutt fart etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag hadde et videomøte med amerikanske senatorer.

På spørsmål om hva Ukraina trenger aller mest, skal Zelenskyj ifølge avisens kilder ha svart jagerfly.

Blinken bekreftet søndag dette.

– Jeg kan ikke si noe om tidsplanen, men jeg kan si at vi ser svært, svært aktivt på dette, sa han under besøket i Moldova.

Ifølge The Wall Street Journal diskuteres det om Polen kan gi sine gamle kampfly, produsert under sovjettiden, til Ukraina, i bytte mot nyere amerikanske kampfly av typen F-16.

(NTB)