Enkelte mobilnettverk og internettilkoblingen skal være skrudd av, ifølge IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi. IAEA sier i en uttalelse at «det ikke er mulig å få pålitelig informasjon gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene,» skriver CNN.

Det skal også være problemer forbundet med tilgjengelighet av mat og forsyninger til kraftverket.

– Jeg er ekstremt bekymret over utviklingen, sier Grossi.

– For at anlegget skal drives på en trygg og sikker måte, må ledelsen og personalet få utføre oppgavene sine under stabile forhold, uten unødig ytre innblanding eller press, fortsetter IAEA-sjefen, som legger til at kommunikasjon mellom atommyndigheter og kraftverket er en kritisk del av sikkerheten på anlegget.

Zaporizjzja er søndag under russisk kontroll, etter at russiske styrker inntok byen Enerhodar, der kraftverket ligger, på fredag.

(NTB)