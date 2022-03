Oligarkyachtene forsvinner sporløst

Sanksjonene er strammet til, og flere av de russiske oligarkene begynner nå å få problemer. Men milliardyachtene deres er stort sett forsvunnet før noen rakk å beslagglegge dem. Roman Abramovich havnet på sanksjonslistene torsdag, men hans 6 milliarders yacht Eclipse forsvant tidligere i uken.



Nå har noen av skipene dukket opp utenfor Afrika, eller i øyene nord for Sør-Amerika, for eksempel Amadea+ som dukket opp i Antigua idag, mens andre er fastlåst i russiske farvann, som kanskje harmonerer dårlig med sine opprinnelige tiltenkte formål.



Ifølge YouTube-kanalen eSysman SuperYachts, som har fulgt verdens superyachter i mange år, opplyser at de fleste av båtene har skrudd av AIS-systemene sine. Det er sporingssytemer, og ansees som både ulovlig og risikabelt å ha skrudd av.



YouTube-kanalen hevder også at svært mange av oligarkene har kjørt driften av skipene via sveitsiske banker, og at det nå har skapt store problemer siden Sveits har valgt vekk nøytralitet og sluttet seg til de vestlige sanksjonene.