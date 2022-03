– Grusomhetene som Russland begår mot sivile, ser ut til å øke, så det er absolutt passende for oss å vurdere ytterligere sanksjoner sammen med våre allierte, sier Yellen torsdag.

Hun legger til at sanksjonene de så langt har innført har «ødelagt» den russiske økonomien.

Putin-advarsel

Samtidig advarer Russlands president Vladimir Putin om at sanksjonene vil få de globale matprisene til å skyte i været.

– Russland og Hviterussland er blant verdens største eksportører av kunstig gjødsel, sa Putin under et TV-sendt møte i regjeringen torsdag ettermiddag.

Kunstgjødsel er avgjørende for den globale matproduksjonen, sier Putin.

– Hvis de fortsetter å skape problemer for finansieringen og forsendelsene av varene våre, så vil prisene gå opp og det vil påvirke sluttproduktet; matvarer, sa Putin, med henvisning til vestlige sanksjoner.

Russlands landbruksminister Dmitrij Patrusjev sa på møtet at landets matsikkerhet er god, og at Moskva er i stand til å fortsatt eksportere landbruksprodukter, skriver The Guardian, og siterer Reuters.

– Halve Kyiv har flyktet

Videre opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko at halvparten av byens befolkning skal ha forlatt hovedstaden, mens russiske styrker rykker nærmere.

– Ut fra informasjonen vi har tilgjengelig, har en av to innbyggere forlatt byen, sier Klitsjko til ukrainsk TV.

– Litt under to millioner mennesker har dratt hittil, fortsetter han.

Storbyen Kyiv hadde rundt 3,5 millioner innbyggere i fjor, ifølge nettsiden citypopulation.de.

Klitsjko legger til at forsvarsrekkene i hovedstaden er forsterket.

– Hver gate, hver bygning og hvert kontrollpunkt er befestet, sier den tidligere boksemesteren.

Russiske pansrede kjøretøy har nærmet seg bygrensa i nordøst, ifølge AFP-reportere i området.

Ukrainske soldater beskriver torsdag en natt med harde kamper for å beholde kontrollen over hovedveien inn i byen.

(NTB)