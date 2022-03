Vil avskilte Russland – åpner for bred importtoll

USA, G7-landene og EU vil fredag fjerne Russland MFN-handelsstatus (most favoured nation), som følge av invasjonen av Ukraina, sier flere kilder til Reuters og Bloomberg.

Hvis Russland får statusen fjernet legger det til rette for å innføre et bredt spekter med tariffer på import av russiske varer, fremgår det.

Statusen innebærer at et medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO) ikke kan diskriminere et annet WTO-medlem i handel. Den laveste tariffen som tilbys til et land, må tilbys til alle land.

(TDN Direkt)