De fleste oligark-eide superyachtene har enten rømt til internasjonale farvann, funnet veien til russiske farvann eller endt opp hos diverse myndighetsinstanser, etter at en rekke land har innført sanksjoner mot en rekke rike og mektige russere etter invasjonen av Ukraina.

Men en båt har vært krevende å finne eieren til, og har den siste tiden vært gjenstand for en rekke politiressurser. Yachten Scheherazade, som ligger i tørrdokk i Italia for diverse utbedringer. Den er 140 meter lang og ble bygget i 2020 av Lürssen-verftet. Det er for øyeblikket nesten umulig å finne ut hvem som egentlig eier båten.

Likevel har New York Times flere kilder på at amerikanske etterretningsmyndigheter har sterke mistanker om at båten egentlig kontrolleres av den russiske presidenten. Det ble kjent etter at avisen i utgangspunktet skrev om at båtens eier var ukjent i forrige uke. Da skal flere kilder ha kontaktet journalistene om Putin-sporet de jobbet med.

Oligarkenes milliardyachter er på flukt fra finanspoliti i hele verden.



Det er en rekke ting som vekker oppsikt med båten. Eller, det er en rekke ting som mangler, i hovedsak informasjon. For blant annet er båten ikke listet på Lürssens side over superyachter de har bygget, til tross for at de har en utfyllende liste over øvrige ting de har bygget. Det samme kan sies om interiøret, som antas å være bygget av Zuretti.

De lister heller ikke båten i sine lister, men har en ikke navngitt båt på samme lenge oppgitt i listen over båter de har komponert interiøret til, ifølge YouTube-Kanalen Superyachts, som følger dette universet tett. De anslår at båten i sin tid kostet rundt 700 millioner dollar å bygge, eller rundt 6 milliarder kroner.

Eid av nærstående

Det er likevel ikke ventet at man vil finne en kjøpekontrakt med Vladimir Putins navn på. Ifølge de amerikanske myndighetene New York Times har snakket med er lite av den russiske presidentens eierskap i hans eget navn. Istedenfor er det godt kjent at han disponerer en rekke eiendommer, yachter og luksus som står i navnet til andre russiske oligarker. Samtidig er det en mulighet for at akkurat denne båten og kontrollen over den faktisk kan spores direkte tilbake til den russiske presidenten.

Scheherazade er både navnet på kvinnen fra 1001 natt, som hver kveld fortalte kongen et nytt eventyr så ikke han skulle myrde henne neste morgen. Det er også navnet på en russisk symfoni. Her ligger båten til kai i Tyrkia Foto: Getty Images





Et av sporene som myndighetene er opptatt av er Putin under pandemien holdt seg borte fra både folk flest og Moskva. Derimot har han tilbrakt mye tid i Sochi, som for noen år siden var arrangør av OL.

Og Scheherazade har også vært mye i Sochi. Både sommeren 2020 og 2021 var båten å finne i havet utenfor den russiske kystbyen.

Tegnet av nordmann

Samtidig avviser skipets kaptein at den tilhører Putin, mens verftet som har skipet i dokk har gjort sine egne undersøkelser som de hevder heller ikke har ledet til Putin. Likevel har både amerikanske og italienske myndigheter trappet opp etterforskningen av eierskapet og potensielle bånd til den russiske presidenten.

Scheherazade har forøvrig et søsterskip, Crescent. Det skipet har et like mystisk eierskap, men er antatt å eies av Igor Setsjin, som blant annet er sjef for Rosneft. Begge skipene er tegnet av den norske skipsdesigneren Espen Øino.