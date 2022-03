Qatars utenriksminister til Moskva for atomsamtaler

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani skal møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og andre toppdiplomater mandag, ifølge en kilde med kjennskap om møtene.

Sheikh Mohammed dro til Moskva bare timer etter å ha snakket med USAs utenriksminister Antony Blinken og Irans utenriksminister Hussein Amir Abdullahian om Russlands nye krav til Iran-samtalene.

Samtalene om atomavtalen har blitt satt på pause til tross for at det ble meldt at forhandlerne i Wien var nær ved å komme til en enighet. Russland har krevd garantier for at de vestlige sanksjonene mot landet etter invasjonen av Ukraina ikke går ut over Russlands handel med Iran.

Qatar er Irans naboland og har trappet opp innsatsen for å oppmuntre både USA og Iran til å gjenopplive avtalen fra 2015.

