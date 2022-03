USA frykter at Kina vil støtte Russland i krigen

USA frykter at Kina skal støtte Russland militært i krigen, men ledelsen i Kreml benekter at de har bedt om slik støtte.

Det hvite hus frykter også at Kina skal benytte krigen i Ukraina som et ledd i rivaliseringen med USA og det amerikanerne frykter er en langsiktig strategi fra Beijings side på å frata dem det økonomiske og politiske hegemoniet i verden.

President Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advarte mandag Yang om at det vil koste Kina dyrt om de støtter Russland i krigen, enten militært eller ved å hjelpe Moskva med å omgå internasjonale sanksjoner.

Kina har ikke kommentert hva som ble sagt under møtet i Roma.

En talsmann for kinesisk UD benektet før møtet at Russland har bedt Kina om våpenstøtte.

– USA har den siste tiden spredt desinformasjon rettet mot Kina i Ukraina-spørsmålet. Dette er ondsinnet, sa talsmannen Zhao Lijian.

– Det er nå helt avgjørende at alle parter viser tilbakeholdenhet og forsøker å kjøle ned situasjonen, i stedet for å nøre opp under den. Vi må fremme diplomatiske løsninger i stedet for å eskalere situasjonen ytterligere, sa han.

