– Jeg er veiledet av vurderingene fra våre forhandlere, sier Lavrov ifølge BBC.

– De sier at forhandlingene ikke er enkle, av åpenbare grunner. Men likevel er det håp om å komme frem til et kompromiss, sier utenriksministeren i et intervju med RBC, ifølge Reuters.

Ifølge Lavrov er det ikke bare Ukrainas uavhengighet og demilitarisering som byr på utfordringer, men også sikkerheten for de russisktalende øst i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videomelding natt til onsdag at forhandlingsposisjonene nå er mer realistisk enn tidligere.

(NTB)