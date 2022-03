Putin holder så vidt hodet over vannet

Onsdag forfalt et dollaravdrag på statsgjelden på i overkant av én milliard kroner, og ifølge storbanken JPMorgan er det ingen mulighet til å velge en annen valuta.

Finansministeren selv sa imidlertid at Russland ville betale tilbake i rubler, og går nå hardt ut for å unngå første internasjonale konkurs på over et århundre.

– Vi har pengene, vi har betalt. Nå er ballen i amerikanske hender, sier Anton Siluanov, Russlands finansminister til statseide Russia Today.



Det er imidlertid ikke sikkert Russland er ute av garnet ennå. Midlene landet har brukt for å betale gjelden kommer nemlig fra Russlands fryste eiendeler i utlandet, som nå er sanksjonert som følge av Ukraina-invasjonen.

– Avgjørelsen om betalingen av forfallene i utenlandsk valuta avhenger ikke av oss, sier Siluanov.

Stor usikkerhet

Om kreditorene vil motta pengene sine er følgelig usikkert. En talsperson for det amerikanske finansdepartementet har imidlertid sagt at USA vil akseptere at betalingene går gjennom.

Disse innbetalingene er den første testen for Russland til å vise at de klarer å betale gjelden til tross for de altomfattende sanksjonene Vesten har innført mot økonomien.

Dersom USA blokkerer betalingen har Russland sagt at det vil forsøke å betale i rubler heller enn dollar. Fitch Ratings har imidlertid sagt at om det skjer, vil Russland gå konkurs.

– Betaling i lokal valuta av euro og dollar-gjelden med forfall 16. mars vil utgjøre en nasjonal konkurs når utsettelsesfristen på 30 dager utløper, sa Fitch tirsdag.



Enorm knipe

Situasjonen understreker hvilken enorm knipe Russland er i nå.

De har pengene de trenger for å betale gjelden sin, men har ikke tilgang på halvparten av dem som følge av de enorme sanksjonene som har blitt innført mot dem. Siluanov estimerer at rundt 315 milliarder dollar – 2.800 milliarder kroner – i verdier er fryst.

Dersom Russland går konkurs vil tapene kunne bli enorme for investorene.

JPMorgan estimerer at Russland hadde rundt 40 milliarder dollar i gjeld i utenlandsk valuta ved utgangen av 2021, og rundt halvparten av dette er eid av investorer.

En konkurs vil ramme Russland hardt ettersom de må møte kravene i rubler, som praktisk talt er verdiløs sammenlignet med annen valuta, fordi de ikke har tilgang på annen valuta. De globale markedene vil imidlertid ikke påvirkes i for stor grad, ifølge JPMorgan.

Tidlig i april forfaller en betaling på 2 milliarder dollar. Det kan skape ekstra hodebry for russerne.