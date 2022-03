Russlands president Vladimir Putin dysser ned Vestens sanksjoner mot landet etter første transje av gjeldsforfall har blitt tilbakebetalt.

– Vestens økonomiske blitzkrieg mot Russland har feilet, sier han i en TV-sending, ifølge The Moscow Times og nyhetsbyrået AFP.



Han oppfordrer innbyggerne til å holde sammen og heve seg over sanksjonene som har blitt implementert mot dem. Likevel sier han at innbyggerne i landet må forberede seg på stigende arbeidsløshet og inflasjon.

Å være i krig i 2022 er ganske annerledes enn for få år siden. Vi snakker om hvordan kryptovaluta endrer ting og hvordan kursutviklingen har vært med konsernsjef i Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen.

– Den nye realiteten vil kreve dype strukturelle endringer i vår økonomi. Og jeg skal ikke skjule det. Det vil ikke bli lett, sier Putin.



Under det TV-sendte møtet beordret Putin at myndighetene skulle øke sosialhjelp og sørge for at landet har det de trenger og får dekket sine basisbehov. Konsumet ble økt med 1.000 milliarder rubler – 83,7 milliarder kroner – etter invasjonen av Ukraina, da russerne fortet seg å kjøpe mat og andre basisvarer.

– Kreml har alle de nødvendige midlene for å løse de langsiktige oppgavene. Dette er en test. Jeg er sikker på vi vil komme oss gjennom det med verdighet og hardt arbeid, sier Putin.

Russland har nå økt styringsrenten til 20 prosent, økt gullkjøpene og stengt aksjemarkedet for å minske verdifallet.