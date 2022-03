GJERNE VERT: Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier Tyrkia gjerne kan være vertskap for et toppmøte mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med sitt møte med utenriksministrene fra Ukraina og Russland, torsdag 10. mars. Foto: NTB