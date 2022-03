Oligarker i pengetrøbbel burde følge meg. Det kan plutselig lønne seg å sladre på kompisene fra gamlelandet. For USA har utlovet en dusør for ulovlig ervervede midler med et tak på 5 millioner dollar, eller rundt 45 millioner kroner, ifølge Vice.



Det nye tiltaket ble lansert og var ikke akkurat en skreddersøm rettet utelukkende mot russiske rikinger. Faktisk ble tiltaket godkjent av den amerikanske kongressen for over ett år siden. Men med invasjonen i Ukraina ble det plutselig svært relevant. For dusøren utbetales generelt for informasjon knyttet til korrupsjon eller økonomisk kriminalitet i alle land. Greia er bare at det ble voldsomt aktuelt nå, når russiske oligarker er på vill flukt med pengesekken for å omgå de svært strenge økonomiske sanksjonene som er innført etter at Russland erklærte krig mot nabolandet.

Oligarkenes milliardyachter er på flukt fra finanspoliti i hele verden.

Vil stoppe korrupsjon

Generelt er det frosset en rekke midler for de russiske rikingene kjent som oligarker, og blant annet har ulike regjeringer lagt beslag på yachter og eiendommer. Men nå blir det altså i tillegg penger å tjene om du vet om slike eiendeler som staten ikke nødvendigvis vet om.

Offisielt sett heter opplegget «The kleptocracy asset recovery rewards program».

Og selvsagt er det en del krav og spesifikasjoner før du kan kreve pengene. Blant annet må tingene være enten i USA, under kontroll av en amerikansk finansinstitusjon eller på en eller annen måte i besittelse hos en amerikansk statsborger. Utover det er det litt fritt vilt, så fremt du ikke enten er ansatt i det amerikanske statsapparatet, eller var med på å tilrøve deg eiendelene selv.