Nato bekrefter tirsdag kveld at alliansen har invitert den ukrainske presidenten til å snakke til toppmøtet.

Like før opplyste Zelenskyjs presserådgiver Serhij Nykyforo til det ukrainske nyhetsbyrået Interfax at presidenten skulle delta digitalt på Nato-toppmøtet, men at detaljer rundt deltakelsen fortsatt er under utarbeidelse.

Nato har innkalt til ekstraordinært toppmøte i Brussel på torsdag der Russlands invasjon av Ukraina samt ytterligere styrking av Natos avskrekking og forsvar står på dagsordenen.

Zelenskyj sa tirsdag at han er villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet.

