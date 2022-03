– Men dette er selvfølgelig noe vi følger nøye med på, tilføyde Sullivan på en pressekonferanse tirsdag.

USA har tidligere uttrykt bekymring for at Kina skulle levere militært utstyr til Russland, et utspill som Beijing har uttrykt stor misnøye med.

Mandag sa Kinas ambassadør til USA at Kina har sendt mat, medisiner, soveposer og barnemat til Russland, ikke våpen og ammunisjon.

(NTB)