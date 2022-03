Stoltenberg: – Nato-landene må avgjøre en forlengelse

Jens Stoltenberg holdt i dag pressekonferanse før morgendagens NATO-toppmøte, hvor krigen i Ukraina står øverst på agendaen.

Der ble det spurt om Stoltenberg fortsatt vil gå av til høsten, eller om han kan forlenge på grunn av krigen.

– Noen av NATO-landene har i følge våre kilder uttrykt et ønske om at du blir ett år til i jobben gitt den kritiske situasjonen vi befinner oss i. Er du åpen for det?



– Det er for de 30 allierte å bestemme. MItt fokus er å forberede morgendagens møte i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har vært i på flere tiår. Det er mitt fokus, så lar jeg resten være opp til de allierte landene.

Spekulert mye

Det har de siste dagene blitt spekulert i om Stoltenberg vil forlenge som NATO-sjef, men han har foreløpig ikke kommentert det, før dagens pressekonferanse. Stoltenberg skal etter planen begynne som norges nye sentralbanksjef innen utgangen av året, men det er flere kilder som har bedt han fortsette.