– I dag har NATO-ledere blitt enige om at vi må og vil gi ytterligere støtte til Ukraina. Vi kommer også til å trappe opp forsvarssamarbeidet innad i NATO, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i forbindelse med NATO-toppmøtet torsdag.

Der bekreftet han også at NATO utvider med fire nye stridsgrupper i Øst-Europa. Dermed dobles antallet, som var på fire fra før.

– Vi kommer til å fortsette presset og kostnadene for Russland, fortsatte Stoltenberg.

Samtidig understreket han at det er uaktuelt å sette tropper inn i Ukraina. I tillegg kom generalsekretæren med en oppfordring til Kina.

– Kina må legge press på Russland slik at invasjonen i Ukraina stopper og vi får til en fredsavtale.

– Samtidig må Hviterussland ikke delta i Russlands invasjon av landet, fortsatte Stoltenberg.

Nok en Zelenskyj-bønn

Opptrappingen fra NATO-hold kommer etter en bønn fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om ubegrenset militær støtte fra NATO.

– For å redde mennesker og byene våre trenger Ukraina militær bistand uten restriksjoner. På samme måte som Russland bruker sitt fulle arsenal uten restriksjoner mot oss, må vi også få gjøre det, sa den ukrainske lederen til NATO-landene via videolink under krisemøtet i Brussel torsdag.

Samtidig anklaget han Russland for å bruke fosforbomber i krigføringen i Ukraina.