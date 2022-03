– Vi er på vei inn i en matkrise uten sidestykke, sa Macron da han møtte pressen etter krisetoppmøter i både NATO og G7 torsdag.

Han viste til at land i både Nord-Afrika og Midtøsten nå har problemer med å få tak i nok korn som følge av Russlands invasjon.

Macron mener EU nå må svare ved å få opp matproduksjonen opp.

Gir Russland skylden

Samtidig har FNs hovedforsamling med stort flertall vedtatt en resolusjon der Russland får ansvaret for å ha skapt den humanitære krisen i Ukraina.

I resolusjonen krever hovedforsamlingen at Russland stanser krigføringen øyeblikkelig. Teksten ble vedtatt med støtte fra 140 land, mens 5 land stemte nei, og 38 land avsto fra å stemme.

De fem landene som stemte nei var Russland, Hviterussland, Syria, Nord-Korea og Eritrea. Blant landene som avsto fra å stemme var Kina, India, Etiopia, Kasakhstan, Armenia, Sør-Afrika og Pakistan.

I resolusjonen fordømmes de alvorlige humanitære konsekvensene som Russlands angrep har fått. Det står også at den russiske aggresjonen er på et nivå som verdenssamfunnet ikke har opplevd i Europa på flere tiår.

Sør-afrikansk alternativ

Hovedforsamlingen fordømmer også Russlands granatangrep, luftangrep og beleiring av tett befolkede byer, deriblant havnebyen Mariupol. Den krever beskyttelse for millioner av sivile, boliger, skoler og sykehus som er livsviktige for folks overlevelse. Det blir også reist krav om at humanitær hjelp må kunne fraktes inn til sivilbefolkningen uhindret.

Sør-Afrika har lagt fram et alternativt resolusjonsforslag der den humanitære krisen i Ukraina ikke kobles til Russlands angrep på landet. Det er uklart når dette forslaget eventuelt skal stemmes over.

Også den 2. mars vedtok FNs hovedforsamling en resolusjon der Russland ble oppfordret til å stanse krigen umiddelbart. Da krevde 141 land en umiddelbar russisk våpenhvile og tilbaketrekking, 5 land stemte imot og 35 land avsto.

– Tillater ingen omgåelse

Samtidig gjør EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen det klart at G7-landene er fast bestemt på å gjøre enda mer for å sikre at sanksjonene mot Russland blir fulgt.

– For å tørke ut ressursene som Putin bruker til å finansiere denne krigen, vil vi ikke tillate noen omgåelse, skriver von der Leyen på Twitter etter toppmøtet i G7 torsdag.

Det kommer imidlertid ingen melding om nye sanksjoner, men ifølge von der Leyen er G7 klar til å iverksette flere tiltak hvis nødvendig.

De sju G7-landene er USA, Canada, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

(©NTB)