Tyskland vurderer å etablere rakettskjold

– Vi må beskytte oss bedre mot trusselen fra Russland. For å gjøre dette trenger vi et landsdekkende rakettskjold så raskt som mulig, sier parlamentarikeren Andreas Schwarz til Bild. Han representerer sosialdemokratiske SPD og har ansvaret for å rapportere om forsvarsbudsjettet i Forbundsdagen.

– Det israelske systemet Arrow 3 er en bra løsning, sier han. Noen beslutning om innkjøp skal ennå ikke være tatt.

Tyskland har i kjølvannet av krigen besluttet å styrke forsvarsbudsjettet kraftig. Statsminister Olaf Scholz og forsvarssjef Eberhard Zorn diskuterte på et møte onsdag hvordan en ekstrabevilgning på 100 milliarder euro på kort sikt skal brukes i praksis.

Rakettforsvarssystemet skal ha vært blant alternativene som ble drøftet.

