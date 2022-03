Han sier søndag at han forstår at Russland ikke helt kan tvinges ut av ukrainsk territorium. Uttalelsen er gitt til flere uavhengige russiske medier som har offentliggjort dem i Russland via forskjellige kanaler.

Ifølge AFP sier den ukrainske presidenten også at spørsmålet om ukrainsk nøytralitet er noe som vurderes nøye.

– Dette poenget i forhandlingene forstår jeg og det blir diskutert og nøye gjennomgått, sa Zelenskyj i et intervju med nyhetsorganisasjonene.

(NTB)