Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti er beslutningen om dette fattet av det russiske forsvarsdepartementet.

Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial TimesŽ korrespondent i Moskva, Max Seddon.

Utsendinger fra de to landene møttes tirsdag i Istanbul i Tyrkia, og Russlands forhandlingsleder Vladimir Medinskij betegner samtalene som konstruktive.

(NTB)