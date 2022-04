Vladimir Putin har blitt feilinformert av sine rådgivere om de militære prestasjonene i Ukraina samt effekten av sanksjonene på Russlands økonomi, ifølge Det hvite hus.

– Vi har informasjon om at Putin føler seg forledet av russisk militære, hvilket har resultert i spenninger mellom Putin og hans militære ledere. Vi tror at Putin blir feilinformert av sine rådgivere om hvor dårlig krigen går og hvor hardt den russiske økonomien blir rammet av sanksjonene fordi rådgiverne hans er for redde til å fortelle ham sannheten, sier Kate Bedingfield, kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus onsdag, ifølge flere amerikanske medier.

Hun ville ikke fortelle hvor informasjonene kom fra for ikke å sette kilden på spill.

Talsmann i Pentagon John Kirby sitter på samme informasjon.

– Det er hans militære. Det er hans krig. Han valgte det. Det faktum at han muligens ikke har all konteksten, at han ikke forstår hvor hardt troppene hans feiler i Ukraina – det er foruroligende, sier Kirby og legger til:



– Ett potensielt utfall er at han kan være mindre villig til å forhandle frem noen form for løsning.