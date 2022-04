Putin advarer

Russlands president Vladimir Putin sier at han har signert et dekret for handel av gass i rubler, melder Reuters torsdag.

Kjøpere vil bli nødt til å åpne kontoer i rubler i russiske banker. Betalingene for gassleveranser vil starte fra 1. april, ifølge ham.

Hvis betalinger ikke gjøres, vil de stanse eksisterende kontrakter, ifølge presidenten.

(TDN Direkt)