Dmitry Medvedev advarer fredag om at Russland kan begrense eksporten av diverse varer, blant annet hvete til kun det de omtaler som «vennlige» land.

– Vi vil kun sende mat og jordbruksvarer til våre venner. Dem har vi mange av, og heldigvis er ingen av dem i Nord-Amerika eller Europa.



Medvedev var president i Russland fra 2008 til 2012 og har fungert som statsminister fra 2012 til 2020. Nå er han sekretær for Russlands forsvarsdepartement.

Oligark, milliardær og tidliere banktopp Petr Aven sliter med hvordan han skal leve sitt nye liv.

Russland eksporterer store mengder hvete hovedsakelig til Afrika og Midtøsten. EU og Ukraina er de største konkurrentene i hvetehandelen. Salget av jordbruksvarer vil skje i både rubler og lokal valuta, ifølge Medvedev.

Tiltaket kommer etter at Putin i går sa at han har signert et dekret for handel av gass i rubler. Kjøpere vil bli nødt til å åpne kontoer i rubler i russiske banker og hvis betalinger ikke gjøres, vil eksisterende kontrakter stanses.

Det er et trekk fra den russiske presidenten for å redde inn noe av kursfallet i russisk rubel.