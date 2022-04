Biden vil at Putin stilles for retten for krigsforbrytelser

Biden sier også at han ønsker at flere sanksjoner rettes mot Russland etter de grufulle funnene som ble gjort i Butsja utenfor Kyiv i helgen.

– Dere så hva som skjedde i Butsja, sa Biden mandag og la til at Putin er en «krigsforbryter».

Etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja ble det funnet et stort antall døde personer med sivile klær. Ukrainas påtalemyndigheter har kunngjort at de døde skal obduseres for å finne ut omstendighetene rundt det som kan være vilkårlige drap på sivile, noe som regnes som en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten. Russland avviser anklagene og har hevdet at bilder fra stedet er iscenesatt.

Putins kommentarer kommer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte Butsja mandag.

– Dette er krigsforbrytelser, og det vil bli anerkjent av verden som et folkemord, sa Zelenskyj under besøket.

NTB