Ukraina vinner nå tilbake territorium fra russerne og tvinger dem til å endre sine krigsplaner, sa Stoltenberg da han møtte pressen i Natos hovedkvarter tirsdag i forkant av alliansens utenriksministermøte denne uka.

– Men Moskva har ikke gitt opp sine ambisjoner i Ukraina, advarte han.

– Vi ser nå en betydelig bevegelse av styrker vekk fra Kyiv, for å omgruppere, væpne og utstyre. Og de flytter sitt fokus mot øst. De kommende ukene venter vi et ytterligere russisk framstøt i det østlige og sørlige Ukraina for å forsøke å ta hele Donbas og skape en landbro til det okkuperte Krim.

Frykter storoffensiv om få uker

Stoltenberg kaller dette en avgjørende fase i krigen.

Ifølge ham er Russlands president Vladimir Putin nå i ferd med å redusere sitt militære nærvær betydelig nord i Ukraina.

– Fordi de mislyktes. President Putin klarte ikke å nå målene han satte seg for denne militæroperasjonen. Målet hans var å ta Kyiv på noen dager. Nå har han vært der i mange uker, og han har ennå ikke klart å ta Kyiv.

Det samme gjelder mange andre byer i nord, ifølge Stoltenberg.

– Så han flytter nå mange av disse soldatene ut av nord, inn i Hviterussland og nedover mot øst, inn i Russland. Der vil de bli oppbemannet, fordi mange enheter har mistet et stort antall soldater. De vil bli væpnet, fordi de har brukt mye ammunisjon. Og de vil få drivstoff, mat og andre ting de trenger for å sette i gang en ny, stor offensiv.

Neste trinn blir trolig en mer konsentrert innsats i sør og øst, ifølge Stoltenberg.