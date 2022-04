EU kaster ut russiske diplomater i hopetall – Norge sitter på gjerdet

Sju land meldte om nye utvisninger tirsdag. Tyskland og Frankrike utviste mandag henholdsvis 40 og 35 russiske diplomater. EU har erklært 19 russiske EU-diplomater for uønskede.

– Jeg har bestemt meg for å erklære et antall ansatte ved den russiske føderasjonens ambassade i EU som uønskede, fordi de har drevet med aktiviteter som er i strid med deres diplomatiske status, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell på en pressebrifing tirsdag.

Utvisningene begrunnes med påstått spionasje og nasjonale sikkerhetshensyn, men kommer også etter internasjonal fordømmelse av massakren i Butsja, nær Kyiv, hvor flere hundre sivile ble funnet drept i helgen, etter russisk tilbaketrekning fra byen.

Danmark og Sverige har begge utvist russiske diplomater, henholdsvis 15 og tre. Norge har foreløpig ikke tatt en beslutning om å utvise russiske diplomater, men statsminister Jonas Gahr Støre har lovet en rask avgjørelse på om Norge skal følge etter.

– Kortsiktig trekk

– Vi har stor forståelse for at det diplomatiske virkemiddelet brukes når vi ser de grusomhetene som er begått i Butsja. Vi diskuterer med nærstående land og gjør våre egne grundige sikkerhetsvurderinger, og vi vil komme tilbake når det er klart, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB tirsdag kveld.

Russland har kategorisk avvist anklagene om de er ansvarlig for massakren i Butsja, og har antydet at bildene er falske eller at drapene skjedde etter at russiske styrker trakk seg ut.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov kaller masseutvisningene er «et kortsiktig trekk».