Som et av få gjenværende land med direkte flyforbindelser til Russland, slår Tyrkia seg raskt opp som et tilfluktssted for russiske penger, skriver Wall Street Journal.

Dette inkluderer alt fra oligarker – for eksempel Roman Abramovitsj – som parkerer yachter langs kysten til unge dissidenter og tech-arbeidere som flyr fra Moskva med kofferter fulle av kontanter. Hovedstaden Istanbul og turistbyer som Antalya er populære destinasjoner.

Den tyrkiske regjeringen har uttalt at den ikke vil stoppe russiske pengestrømmer – selv fra oligarker, så lenge pengene er lovlige. Avisen viser til at landet er i beit for utenlandsk valuta etter fjorårets økonomiske krise som senket lira-kursen med 45 prosent mot dollar på mindre enn tre måneder.

– Tyrkia som en trygg havn

Den amerikanske regjeringen har vært taus om russere som flytter pengene sine, og heller hyllet Ankaras rolle som vertskap for russisk-ukrainske fredssamtaler.

På to dager i midten av mars tok Tyrkias sentralbank inn rundt 3 milliarder dollar i såkalte swap-avtaler med hjemlige banker, viser offentlig tilgjengelige tall. Omer Gencal, økonom og tidligere direktør i HSBC Tyrkia og andre store tyrkiske banker, hevder overfor Wall Street Journal at disse pengene i hovedsak var innskudd fra russere.

– Disse pengene strømmet inn i tyrkiske banker, og de overførte dem til sentralbanken via swap-avtaler. De ser på Tyrkia som en trygg havn, sier Gencal om russerne.

Kjøper eiendom og pass

Mange russere putter penger i tyrkisk eiendom. Lokale eiendomsmeglere opplyser til avisen at noen har investert over 250.000 dollar hver for å kjøpe seg et tyrkisk pass under landets såkalte «citizenship-through-investment»-program.

– Av ti leiligheter vi selger for tiden, kjøper russere seks eller syv av disse. Mest forretningfolk, rike, og noen av dem er oligarker, sier Gül Gül, sjef for det Istanbul-baserte eiendomsselskapet Golden Sign.

Russerne finner ifølge Wall Street Journal flere veier rundt de vestlige sanksjonene som har utestengt russiske banker fra betalingssystemet SWIFT og rundt valutakontrollene Moskva har innført for å begrense mengden utenlandsk valuta russere kan sende utenlands.

Tyrkere og russere avisen har intervjuet trekker frem russiske kontantoverføringsselskaper som opererer i Tyrkia, kryptovaluta og frakt av kontanter gjennom flyplasser som de vanlige veiene.