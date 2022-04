I et intervju med Sunday Telegraph sier Nato-sjefen at styrken skal være i stand til å stanse en invasjonshær.

Han sier også at Nato er midt i en svært grunnleggende endringsprosess som skal gjenspeile de langsiktige virkningene av handlingene til Russlands president Vladimir Putin.

– Uansett når og hvordan krigen i Ukraina ender, har krigen allerede fått langsiktige konsekvenser for vår sikkerhet. Nato må tilpasse seg den nye virkeligheten. Og det er nøyaktig hva vi gjør, sier Stoltenberg.

Ifølge Nato-sjefen skal alliansens lille «snubletråd» på østflanken gjøres om til en storstilt militær tilstedeværelse.

– Vi må sikre at vi i en farligere verden fortsatt er i stand til å beskytte og forsvare alle Nato-allierte, sier han og legger til at endringen må følges opp av at Natos medlemsland. De må bruker mer penger på sine forsvarsbudsjett, ifølge Stoltenberg, som viser spesielt til Tysklands løfte om å bruke 2 prosent av landets BNP på forsvar, ikke 1,5 prosent som i dag.

– Med størrelsen på Tysklands økonomi vil dette virkelig gjøre en enorm forskjell, også for hvor mye penger Nato bruker totalt på forsvar, sier han.

