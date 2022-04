Putin får besøk av Østerrikes statsminister

Den østerrikske statsministeren reiser til Moskva for å oppfordre den russiske presidenten til dialog, opplyser en talsmann for Nehammer søndag.

– Berlin, Brussel og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er orientert, sier talsmannen.

Nehammer blir den første europeiske lederen som møter Putin siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Nehammer var i helgen i Kyiv der han møtte Zelenskyj og tilbød humanitær og politisk støtte.

Utenfor Nato

EU-landet Østerrike er ikke medlem av Nato. Regjeringen i Wien har etter invasjonen blant annet støttet Ukraina med 10.000 hjelmer og 9.000 beskyttelsesvester til sivilt bruk.

Nehammer tok selv initiativ til å reise til Moskva og organiserte møtet under oppholdet i Ukraina, ifølge talsmannen hans. Han tilføyer at statsministeren ønsker «å gjøre alt som kan føre til framgang i retning fred», selv om sjansene er minimale.

Var i Butsja

Østerrikeren besøkte lørdag byen Butsja utenfor Kyiv og ønsker å snakke med Kreml om det han omtaler som krigsforbrytelser i den ukrainske byen. Titalls lik kledd i sivile klær ble oppdaget i Butsja etter at russiske styrker trakk seg ut derfra i slutten av mars. Russland har nektet for at de har noe med disse drapene eller andre mulige krigsforbrytelser å gjøre.

– Det er viktig at vi innen rammeverket av nøytralitet støtter Ukraina både humanitært og politisk, sier Nehammers talsmann søndag.

Østerrike har fordømt Russlands invasjon av Ukraina og utviste denne uka fire russiske diplomater.

(NTB)